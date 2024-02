Nicht einmal ein halbes Jahr verbrachte Bayerns aktuell bekanntester Gefängnisinsasse in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech, da wurde ihm schon Lockerung gewährt: Alfons Schuhbeck wurde am Montag nach Andechs verlegt, in die Freigängeranstalt Rothenfeld. Hier erfährt er Haftlockerung - wie dereinst schon Uli Hoeneß.