Seit 2019 unterstützten Saskia Kuzlik und Tamara Ehm ein Projekt in Afghanistan. Doch als die Taliban an die Macht kamen, geriet alles ins Wanken. Die beiden Studentinnen konnten nicht untätig bleiben.

Von Celine Weiser

Sechs Monate. So lange ist es her, dass die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben. Seitdem hat sich das Leben dort drastisch geändert. Unzählige Existenzen wurden zerstört, viele Menschen getötet. Vor allem die Frauen leiden unter der Repression und dem Verlust ihrer hart erkämpften Rechte. Gemeinsam mit anderen freiwilligen Helfern suchen die Münchnerinnen Saskia Kuzlik, 26, und Tamara Ehm, 26, Wege, die Betroffenen zu unterstützen. Doch wie ist das in diesen Zeiten noch möglich?