Nun hat der Vorverkauf begonnen, der allerdings in mehreren Phasen abgewickelt wird. Von diesem Mittwoch an können zunächst nur diejenigen Tickets kaufen, die sich im Vorfeld auf Adeles offizieller Webseite für den Pre-Sale registriert haben. Seit 10 Uhr können sie mit einem exklusiven Zugangslink zugreifen und bis zu vier Karten erstehen.

Wer sich wenige Sekunden nach 10 Uhr einloggte, um ein Ticket für das erste Konzert am 2. August zu kaufen, wurde in einen Wartebereich geleitet. Dort hieß es bei einem User: "Personen, die vor dir dran sind: 184 989."

Der Andrang ist wie erwartet also gewaltig. Laut Veranstalter Live Nation hatten sich bis zum Montagabend bereits 2,2 Millionen Menschen registriert, um Tickets zu ergattern. Bei den Konzerten haben jeweils 80 000 Fans Platz.

Weitere Tickets, sollten welche übrig bleiben, werden dann von Freitag um 10 Uhr an für Telekom- und RTL+-Kunden angeboten. Am Freitag um 14 Uhr werden Karten dann auf der Plattform Ticketmaster verkauft. Von 9. Februar um 10 Uhr an sind übrig gebliebene Tickets über die bekannten Vorverkaufsstellen und Konzertkarten-Anbieter im Internet zu erhalten.

Die günstigsten Karten sollen 74,90 Euro kosten, die teuersten 419,90 Euro (laut Veranstalter Kundenendpreise inklusive Gebühren).

Derzeit hat die Sängerin ein Engagement im Caesars Palace in Las Vegas, wo sie seit Monaten an fast jedem Wochenende auf der Bühne steht. Der letzte Auftritt in der US-Stadt ist am 15. Juni geplant. Die Konzerte in München sind die ersten auf dem europäischen Festland seit 2016 und die einzigen in Europa in diesem Jahr.