Krieg in der Ukraine

Der Westen sollte die Drohungen vor einem russischen Atomwaffeneinsatz ernst nehmen - sich aber keinesfalls davon leiten lassen. Denn genau das will Putin.

Kommentar von Nicolas Freund

Gerade wird sie wieder angefacht, die Angst vor einem Atomwaffeneinsatz Russlands, mit dem Wladimir Putin auf die Rückschläge in der Ukraine reagieren könnte. So hieß es vergangene Woche im Wall Street Journal: "Die Gegenoffensive der Ukraine (...) ist eine wichtige Wende im Krieg, wenn auch nicht ohne Gefahr, da Putin kalkuliert, wie er darauf reagieren wird." Die westlichen Regierungschefs müssten sich darauf einstellen, dass er Atomwaffen einsetzen oder versuchen wird, "die Nato direkt in den Konflikt hineinzuziehen."