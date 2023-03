SPD:Die neue Ostpolitik

Kommentar von Georg Ismar

Den Häutungsprozess der SPD verkörpert kaum jemand so wie Rolf Mützenich. In der Ukraine ist diese Woche deutlich geworden, dass das dort anerkannt wird. Der SPD-Fraktionschef hat Fehler mit Blick auf Wladimir Putin eingestanden; denn er hat sich in ihm getäuscht. Und statt mehr atomwaffenfreier Zonen - mit denen sich Mützenich schon in seiner Doktorarbeit beschäftigt hat - wird es bei steigender nuklearer Gefahr mehr Aufrüstung geben in Europa.