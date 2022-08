Das soll erstrebenswert sein? Gedränge am Bahnsteig, hier am Sonntag in Hannover.

Kommentar von Uwe Ritzer

Eine Berufsgruppe verdiente in den vergangenen drei Monaten besonderes Mitgefühl: Bahn-Mitarbeiter, die Dienst taten in überfüllten Nahverkehrszügen und auf größeren Bahnhöfen, die während der Ferien vor allem an Wochenenden überquollen vor Menschen. Mancherorts, am Kölner Hauptbahnhof zum Beispiel, brauchte es häufiger zusätzliches Personal, um angesichts des Gedränges das Ein- und Aussteigen in Züge zu organisieren. Auch Stoiker bekamen es mit der Angst zu tun, auch vor dem Virus übrigens, dessen Treiben doch eigentlich Abstand verlangt.