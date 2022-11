Von Alex Rühle

Ein Samstag im Mai, in der Innenstadt von Aarhus. Familien beim Einkaufsbummel, da kam plötzlich Mette Frederiksen um die Ecke. Die Premierministerin war auf Überraschungsbesuch in der Stadt, wenige Tage später wurde in Dänemark ein Referendum zu einigen Punkten, die EU betreffend, abgehalten. Sie wirkte nonchalant und bürgernah, spazierte scheinbar ohne Personenschutz durch die Fußgängerzone und gab noch dem ausgefallensten Fotowunsch nach, bitte direkt neben dem Kinderwagen, genau, und jetzt noch die Hand aufs Baby ... Die Aarhuserinnen und Aarhuser waren an diesem Vormittag doch außerordentlich angetan von ihrer Premierministerin; nur ein junger Mann ging kopfschüttelnd vorbei und schimpfte über "Mor Mette".