Mitte der Woche soll das Vakzin in Deutschland eintreffen

Kommentar von Berit Uhlmann

Mit dem Vakzin des US-Herstellers Novavax gelangt in wenigen Tagen ein Covid-Impfstoff von eher traditionellem Charakter in die deutschen Praxen und Impfzentren. Mit ihm verbindet sich die Hoffnung, dass jene Menschen, die den neueren mRNA-Impfstoffen nicht vertrauen können, nun endlich ein Produkt vorfinden, das ihre Gemüter besänftigt. Dass womöglich die schwächelnde Impfkampagne wieder an Kraft gewinnt.

Tatsächlich ist die Technologie des Novavax-Impstoffs seit 35 Jahren etabliert. Sie fußt darauf, nicht den gesamten Erreger, sondern nur ein Bruchstück - im Fall von Sars-CoV-2 ist es das Stacheleiweiß - zu verwenden. Auf diesem Ansatz basieren beispielsweise auch die Vakzine gegen die Grippe oder Hepatitis B. Der neue Impfstoff hat daher das Zeug, einigen Ungeimpften einen Ausweg aus ihrer Haltung zu ebnen. Sei es, weil ihnen ernste Sorgen genommen werden. Sei es, weil sie eine Starthilfe benötigen, um ohne gefühlten Gesichtsverlust wieder aus jener Ecke herauszukommen, in die sie sich über die Monate hineinargumentiert haben. Als psychologische Brücke hin zu mehr Vertrauen in wissenschaftliche Errungenschaften ist das jüngste Mitglied der Covid-Vakzine auf jeden Fall eine Bereicherung.

Ob das Novavax-Produkt dagegen tatsächlich den anderen Impfstoffen substanziell überlegen ist, lässt sich noch nicht sagen. Es fehlt noch an Erfahrungen mit diesem Vakzin. Ja, es ist auf traditionellere Weise hergestellt, aber es hat auch einen neuartigen Wirkverstärker, über den es noch nicht allzu viele Erkenntnisse gibt. Das zeigt einmal mehr: Jeder Impfstoff hat kleinere Vor- und Nachteile. Es ist gut und richtig, sich damit vertraut zu machen. Nur muss in diese Abwägungen immer auch die Möglichkeit einer Sars-CoV-2-Infektion einbezogen werden. Sie eingerechnet, ist das Urteil klar: Jeder der in Deutschland empfohlenen Covid-Impfstoffe ist besser als gar keiner.