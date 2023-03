Seit mehr als 20 Jahren lehrt Michael Meyen in München an der LMU, hier ein Foto von 2008. Wie er sich radikalisiert hat, lässt sich in seinen Büchern nachlesen.

Kommentar von Moritz Baumstieger

Ins Sommersemester wird der Münchner Professor Michael Meyen am 18. April starten, "Theorien und Theoriegeschichte" ist seine Vorlesung überschrieben. Zwischen den Studierenden könnten dann bayerische Verfassungsschützer sitzen: Die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) hat sich an den Inlandsgeheimdienst gewandt. Meyen, der seit mehr als 20 Jahren einen Lehrstuhl in München hat, ist bei der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand in die Rolle des Herausgebers gerückt. Das Blatt ist ein Zentralorgan der Querdenkerszene, in dem auch Galionsfiguren der Neuen Rechten publizieren.