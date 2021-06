Kommentar von Oliver Meiler

In vatikanischen Dingen gibt es immer eine undurchdringbare Deutungsebene, da unterscheidet sich die Machtzentrale der katholischen Kirche nicht so sehr von weltlichen Autokratien. Mehr noch: Es umweht diese Monarchie hinter den Leoninischen Mauern Roms ein mysteriöser Zusatzschleier, gewoben aus unbedingt weltlichen Intrigen und dem inneren Kampf um den richtigen Weg, der von Natur aus natürlich schier unergründlich ist. Auch jetzt ist es wieder so.