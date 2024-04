Einen Schwarm von 300 Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern schickte Iran am Wochenende auf Israel.

Kommentar von Tomas Avenarius

Eigentlich war alles absehbar. Israel bombardiert die iranische Botschaft in Damaskus, tötet einen der wichtigsten Offiziere der "Revolutionsgarden" und kommt damit durch? Nein, selbstverständlich nicht. Es hat keine zwei Wochen gedauert, bis der Ayatollah in Teheran reagiert hat. Nach den nach wie vor geltenden Spielregeln des Nahen Ostens musste Irans Revolutionsführer Ali Chamenei zurückschlagen und das vermeintliche Gleichgewicht des Schreckens wiederherstellen. Also schickte er einen Schwarm von 300 Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen. Das war erwartbar, aber erhöht das Risiko eines regionalen Kriegs um das Vielfache.