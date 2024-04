Den Preis von Sanktionen werden nicht zuletzt die Menschen in Iran zu zahlen haben.

Die EU hat sich zu lange an die Hoffnung geklammert, mit Teheran verhandeln zu können. Doch der Angriff auf Israel hat gezeigt, die Realität ist eine andere: Die Machthaber führen einen Krieg gegen den Westen.

Kommentar von Paul-Anton Krüger

Irans beispielloser Angriff auf Israel macht es unumgänglich, dass die Bundesregierung und die Europäische Union ihre Strategien gegenüber dem Regime der Islamischen Republik neu justieren. Dabei ist Deutschland freilich an den Verbund mit den anderen EU-Staaten und auch an europäisches Recht gebunden. Das erschwert eine wünschenswerte kraftvolle Antwort ein wenig. Ob der rechtliche Rahmen in der EU eine Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation hergibt, ist auch nach der Attacke mit Drohnen, Marschflugkörpern und vor allem ballistischen Raketen fraglich - allerdings auch nicht alleine entscheidend.