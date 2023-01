Kommentar von Claudio Catuogno

Russland führt Krieg gegen die Ukraine, und Thomas Bach sorgt sich in immer neuen Wortmeldungen um die Menschenrechte. Das wäre allzu verständlich, ginge es dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) dabei um Menschen wie Dmytro Scharpar, Eiskunstläufer bei den Olympischen Jugendspielen, oder den Boxtrainer Michailo Koronewski. Beide sind tot. Scharpar fiel in den Kämpfen bei Bachmut, Koronewski wurde als Besitzer der "gelben Küche" von Dnipro bekannt: In dieser feierte er noch den vierten Geburtstag seiner Tochter, es gibt davon ein rührendes Video in den sozialen Netzwerken. Dann schlug die russische Rakete ein. Der ukrainische Boxverband bestätigte den Verlust.