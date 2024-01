Dass Mitarbeiter der UNRWA am Terror der Hamas beteiligt waren, ist erschütternd. Die Zahlungen der Weltgemeinschaft an das Palästinenserhilfswerk dürfen trotzdem nicht eingestellt werden.

Kommentar von Bernd Dörries, Kairo

Zwölf Mitarbeiter des Palästinenserhilfswerkes UNRWA sollen sich am Terror der Hamas beteiligt, am 7. Oktober geholfen haben, 1200 Menschen umzubringen und 240 zu entführen. Sie haben die humanitären Ziele ihres Arbeitgebers verraten, und ihre eigenen Landsleute in Gaza. Für die ist die Lage brutal und unmenschlich, fast alle 2,2 Millionen Palästinenser wurden von Israel aus ihren Häusern gebombt, sie schlafen auf den Straßen und in Zelten, inmitten von Fäkalien und Kälte.