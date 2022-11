Kommentar von Stefan Kornelius

Resolutionen beenden keine Kriege, und über einen G-20-Gipfel mit zwei Dutzend Großmächtigen legt sich nicht wundersamerweise der Geist der Erkenntnis. Was auf Bali geschehen ist, spiegelt lediglich eine Stimmung wider, die sich in den vergangenen Wochen aufgebaut hat. Der Vorfall in Polen wird sie, wohl um ein Vielfaches skaliert, verfestigen: Genug ist genug, dieser Krieg schadet allen, er nutzt keinem.