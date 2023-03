Kommentar von Kathrin Müller-Lancé

Ob man die Zeitung aufschlägt oder das Handy anmacht, die Vergleiche zwischen der deutschen und der französischen Protestkultur sind gerade allgegenwärtig. In Karikaturen, in Memes, in lustigen Tweets. "Wenn Deutsche einen Bahnhof besetzen müssten, würden sie erst mal eine Bahnsteigkarte kaufen", heißt es da zum Beispiel. Der Tenor: Wenn man in Deutschland mit dem Gehalt oder der Rente unzufrieden ist, zuckt man mit den Schultern, ganz ausnahmsweise gibt es einen ordnungsgemäß ausgeführten Großstreik wie in dieser Woche. Aber wenn die Leute in Frankreich zwei Jahre länger arbeiten sollen, ist Revolution.