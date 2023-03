Nach der Kabinettsklausur in Meseberg haben die Bundesminister viel zu erklären, auch Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), der kürzlich mit seinem Nein zum Verbrenner-Aus aneckte.

Kommentar von Henrike Roßbach

Sehr konstruktiv seien die Gespräche gewesen, hat der Kanzler am Montag gesagt, nach der Kabinettsklausur in Meseberg. Das würden "Robert und Christian" sicher gleich bestätigen. Taten sie dann auch, der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner. Doch das konstruktive Miteinander im Brandenburgischen kann nicht hinwegtäuschen über die sehr grundsätzlichen Konflikte, die derzeit in der Ampel ausgetragen werden. Im Zentrum, mal wieder: die FDP.