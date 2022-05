Kommentar von Josef Kelnberger

Das wochenlange Ringen um ein Öl-Embargo zeigt, dass die Europäische Union in ihrer Konfrontation mit Wladimir Putins Russland an einem kritischen Punkt angelangt ist. Die 27 Staats- und Regierungschefs haben das Schlimmste verhindert, indem sie das wochenlange Ringen um ein Öl-Embargo mit einem für die EU so typischen, mühevollen Kompromiss in letzter Minute beendet haben. Trotz allem, wir sind uns einig - das war die Botschaft, die man in den Abschlusserklärungen aussenden wollte. Doch das Gegenteil ist mindestens genauso richtig: Die EU hat Wladimir Putin die Grenzen ihrer Einigkeit gezeigt.