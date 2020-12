Kommentar von Stefan Kornelius

Über dem Eingangsportal zum Ratsgebäude der Europäischen Union in Brüssel sollte der heimliche Leitspruch der Staatengemeinschaft angebracht werden: "Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts." Die EU, das hat das dramatische Finale eines an Dramen nicht armen europäischen Jahres gezeigt, ist eine Marktgemeinschaft mit angeschlossener politischer Abteilung. Ihr Haushalt sowie in diesem Jahr die schier unglaublichen 750 Milliarden Euro an Corona-Hilfen sind Lunge und Rückgrat in einem. Und Geld schafft nicht unbedingt Freundschaften, aber Begehrlichkeiten.