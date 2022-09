Sogar in sehr vielen Länder wird Elizabeth II. nicht freundlich gedacht: in den ehemaligen Kolonien. Und die Menschen dort haben Gründe dafür.

Kommentar von Arne Perras

Am Montag trägt Großbritannien die Queen zu Grabe, und es sieht so aus, als hätten die zahllosen Huldigungen sie schon längst in den Himmel gehoben. Bei allem Respekt für ihre Leistungen: Gibt es an ihrem Wirken tatsächlich nichts zu rütteln? Denn wer auf ihre globale Rolle blickt, mag vielleicht doch ins Grübeln kommen. Die Queen und das Empire, das ist eine komplizierte Geschichte, mit schwerem historischen Gepäck.