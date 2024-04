Bei Irans erstem direktem Angriff auf Israel sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch sogenannte Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed 136 eingesetzt worden. Diese unbemannten Waffensysteme werden in Iran hergestellt und wurden auch in großer Zahl an Russland geliefert, das die Drohnen mit ihren dreieckigen Tragflächen, Spannweite etwa 2,5 Meter, im Krieg gegen die Ukraine einsetzt. Shahed 136 sind propellergetrieben und tragen einen einfachen Sprengkopf von etwa 50 Kilogramm. Mit ihrer Reichweite von mindestens 2000 Kilometern können sie Israel von Iran aus problemlos erreichen.