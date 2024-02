Dass ausgerechnet Tennisbälle den Einstieg eines Finanzinvestors in den deutschen Fußball verhindert haben, gibt dem am Mittwoch verkündeten Aus für den geplanten Milliardendeal der Deutschen Fußball-Liga ( DFL ) eine skurrile Note. Wobei es neben Tennisbällen auch Schokotaler, Flummis und ferngesteuerte Modellautos waren, mit denen organisierte Fans in den Stadien zuletzt Spielunterbrechungen provozierten, um gegen einen Investoren-Einstieg zu protestieren.

Nun mag sich in den Fankneipen zwischen Rostock und München die Erkenntnis durchsetzen: Was haben wir Fans doch für eine Macht! Müssen wir, wenn die nächsten dunklen Mächte nach unserem Fußball greifen, einfach wieder irgendwas werfen? Wer allerdings annimmt, die Anzugträger in der DFL-Zentrale seien vor der Macht der Kurven eingeknickt oder hätten sich sogar erpressbar gemacht, der übersieht, dass es letztlich nicht ein paar krawallige Fußballpuristen mit Tennisbällen waren, die den Deal platzen ließen.

Das Geschäft hatte bei den 36 DFL-Vereinen keine klare Mehrheit mehr

Bei den 36 Erst- und Zweitligisten selbst - die ja die DFL bilden - hatte das geplante Geschäft keine klare Mehrheit mehr. Das wiederum lag weniger an grundsätzlichen Bedenken als an der Art, wie die Pläne zustande kamen. Die entscheidende Ja-Stimme bei der Abstimmung Ende vergangenen Jahres dürfte von Martin Kind gekommen sein, dem Geschäftsführer (und Investor!) des Zweitligisten Hannover 96 - obwohl sein eigener Verein ihn angewiesen hatte, mit Nein zu stimmen. Das wiederum warf beim Bundeskartellamt die Frage auf, wie so etwas möglich ist. Wo doch die berühmte 50+1-Regel im deutschen Fußball sicherstellen soll, dass die Entscheidungshoheit jederzeit bei den gewählten Vereinsgremien liegt - und eben nicht bei Investoren. Nach jahrelangen Verhandlungen hatte das Kartellamt diese deutsche Sonderregel gerade erst akzeptiert, nun könnte dieser Kompromiss wieder infrage stehen.

Der Schaden ist also schon angerichtet - nicht durch eine Finanzheuschrecke, sondern durch ein völlig vermurkstes Verfahren. Dass jetzt die Reißleine gezogen wurde, war alternativlos.