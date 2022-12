Wieder mehr an die Patienten denken statt an die Gewinnmaximierung: Klinik in Deutschland.

Kommentar von Angelika Slavik

Was es bedeutet, wenn ein System implodiert, kann man sich gerade in Deutschlands Kinderkliniken anschauen. Kinder, die nicht behandelt werden können. Eltern, die mit kranken Babys Hunderte Kilometer weit in ein anderes Krankenhaus fahren müssen. All das schien lange unvorstellbar zu sein in einem Land, das, trotz aller Krisen, im Vergleich zu anderen privilegiert ist. Gerade deshalb muss man sagen: Der Zustand des deutschen Gesundheitssystems ist unverzeihlich.