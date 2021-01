Kommentar von Alexandra Föderl-Schmid

Das Prinzip Hoffnung funktioniert nicht mehr: Es basiert auf dem Versprechen der Politik, dass es eine rasche Rückkehr zu dem gibt, was Gesundheitsminister Jens Spahn "zurück in die Normalität" bezeichnet hat - also in jene die Zeit, bevor das Coronavirus unser aller Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Den Bürgerinnen und Bürgern wird suggeriert: Wenn ihr den Lockdown akzeptiert, euch jetzt an die verhängten Maßnahmen haltet und möglichst rasch impfen lasst, dann ist die Pandemie bald vorbei.