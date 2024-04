Das Kabinett in München beschließt, den Genuss von Cannabis auf Volksfesten zu verbieten. Das ist in erster Linie weltfremd.

Kommentar von Sebastian Beck

Der Monopteros-Tempel im Englischen Garten ist für Kiffer seit jeher das, was das Kloster Andechs für Biertrinker ist: ein heiliger Ort. Im Cannabis-Rausch sollen manche München sogar einen Joint lang für eine Weltstadt gehalten haben, zumindest für eine bayerische. Leider hat die Staatsregierung für spirituelle Erfahrungen nichts übrig, es sei denn, sie werden durch Alkohol ausgelöst. Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) hat deshalb am Dienstag das Kiffen im Englischen Garten für verboten erklärt, was es freilich auch schon in den vergangenen Jahrzehnten war und Generationen von Zivilbeamten Arbeit verschafft hat.