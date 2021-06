Von Arne Perras

Hoffe auf das Beste, bereite dich auf das Schlimmste vor. Leser des Bestseller-Autors Lee Child kennen den Spruch. Krimi-Held Jack Reacher packt ihn gerne aus, wenn er auszieht, um die übelsten Verbrecher niederzuringen. "Hope for the best, prepare for the worst." So lautet nun auch die Marschrichtung, die das Anwaltsteam der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi zur Verteidigung ihrer Mandantin vor Gericht ausgegeben hat.