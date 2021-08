Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Armin Laschet besucht im Rahmen einer Reise in die Hochwassergebiete Müllberge von der Unwetterkatastrophe an der Gedenkstätte Vogelsang.

Kommentar von Nico Fried

Armin Laschet hat am Montag in Swisttal gesagt, er sei in die von der Flut hart getroffene Gemeinde gekommen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Aber natürlich ist er auch gekommen, um andere ein paar Bilder von sich machen zu lassen. Der Ministerpräsident als Krisenmanager, der Kanzlerkandidat als Kümmerer. Doch an solche Szenen, wie sie die Kameras diesmal eingefangen haben, dürfte er dabei nicht gedacht haben: Enttäuschte Bürger, die Laschet Versagen vorwerfen; Hilfsbedürftige, die noch immer auf Hilfe warten.

Wenn das so weitergeht, kann sich Armin Laschets wichtigstes Argument für Armin Laschet schnell gegen ihn drehen. Seitdem er sich um die Kanzlerschaft bemüht, hat der CDU-Chef sein Ministerpräsidentenamt stets wie die natürliche letzte Vorstufe für das Regieren in Berlin beschrieben: Nordrhein-Westfalen als Bundesrepublik im Kleinformat, Industrieland, Strukturwandel, Umweltschutz. Wer das größte Bundesland politisch führen könne, bringe auch die Voraussetzungen für die Republik als Ganzes mit. Diesem Argument wollte sich vor einem Jahr bei einem Besuch in Düsseldorf nicht einmal die Bundeskanzlerin verschließen, die ansonsten bisher wenig Leidenschaft für den Kandidaten ihrer Partei entwickelt hat.

Für die Lage in den Flutgebieten steht zuvorderst Armin Laschet in der Verantwortung

Wenn Laschet nun die Folgen der Flut und die Unterstützung für die Opfer nicht in den Griff bekommt, schadet das nicht nur - und in erster Linie - den Betroffenen. Der Kanzlerkandidat ginge zudem in die Falle seiner eigenen politischen Logik: Wer Nordrhein-Westfalen regieren kann, kann auch den Bund regieren - wenn das stimmt, gilt auch: Wer nicht, der nicht. Laschets vermeintlich stärkster Punkt würde zu seiner empfindlichsten Schwachstelle. Wann die Unterstützung ankommt und wie effektiv sie den Menschen in ein normales Leben zurückhilft, diese Fragen werden Laschet nun genauso auf Schritt und Tritt begleiten wie der Journalistentross, der über die Fortschritte Buch führt.

Es wäre gewiss nicht fair, die Leistung der Düsseldorfer Landesregierung in dieser extrem fordernden Situation allein aufgrund der Unzufriedenheit einzelner Betroffener an einem Ort zu beurteilen. Aber nicht einmal Laschet selbst macht den Eindruck, als habe er grenzenloses Vertrauen in den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten. Die Idee, den Wiederaufbau über einen Fonds des Bundes zu einer nationalen Aufgabe zu machen, ist zwar nachvollziehbar. Aber sie wirkt auch wie der dritte Schritt vor dem ersten und wie ein Versuch, andere in die Zuständigkeit einzubeziehen, die erst einmal bei ihm liegt.

Auch wenn die Soforthilfe des Bundes schneller kommen sollte als in der Corona-Krise, was man noch nicht weiß: Verteilen müssen sie die Behörden am Ort. Für die aktuelle Lage in den Flutgebieten Nordrhein-Westfalens steht Laschet in der Verantwortung. Jeder Euro, den er schnell nach Swisttal bringt, ist für die Leute jetzt fast so viel wert wie die Millionen, die in Berlin aufzutreiben Laschet jetzt verspricht. Und für ihn auch.