Kommentar von Helmut Martin-Jung

Was darf's denn sein, Apple oder Google? Mit ihren Smartphone-Betriebssystemen und ihren App Stores, also den digitalen Ladengeschäften für Software, üben die Konzerne eine Torwächter-Funktion aus. Nur was durch ihren Filter kommt, darf auf die Handys. Apple ist dabei noch strenger als Google. Während Apple gar keine anderen App Stores zulässt, macht es Google den Nutzern nur unbequem, was aber meist reicht. Die beiden lassen sich dafür auch gut bezahlen, mit bis 30 Prozent der Einnahmen aus den Apps.