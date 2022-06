Kommentar von Jürgen Schmieder

Nein, es ist kein Skandal, dieses Urteil im Zivilprozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp, auch wenn es manchen so vorkommen mag. Die sieben Geschworenen haben Depp in allen Punkten seiner Klage zugestimmt und ihm Schadenersatz in Höhe von 10,35 Millionen Dollar zugesprochen. Er selbst muss zwei Millionen Dollar zahlen, für eine verleumderische Aussage seines einstigen Anwalts.