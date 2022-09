Protokoll von Claudia Tieschky

Nach den Skandalen im RBB kommen inzwischen immer neue Fälle dazu. Am Freitag trat die Chefin des NDR-Landesfunkhauses Hamburg, Sabine Rossbach, vorerst von ihrem Posten zurück, ihr wird unter anderem vorgeworfen, Familienmitglieder begünstigt zu haben, was sie bestreitet. Die Kontrolle der ARD hat offenkundig in vielen Fällen einfach nicht funktioniert. Gremien und Compliance-Richtlinien sind ebenso suspekt geworden wie die üppige finanzielle Ausstattung von Geschäftsleitungen. Auch aus der Politik kommen jetzt Forderungen, durchzugreifen. Doch lassen die sich auch umsetzen? Und wenn ja, wie?