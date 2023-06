Von Lilian Köhler

Die Sache mit Insider-Witzen ist, dass sie sich nicht erklären lassen, ohne dass der Großteil des Witzes verloren ginge. Aber versuchen wir es: Irgendwo in Nordamerika spricht ein Mann Menschen in einer Fußgängerzone an. Erwartungsvoll sagt er immer nur einen Satz, "Road work ahead?" (die Worte kündigen im Englischen Straßenarbeiten an, stehen so auf Schildern), als Frage. Ein paar Passanten sind sichtlich fette imaginäre Fragezeichen auf die Stirn geschrieben, verständlicherweise. Überraschend viele antworten jedoch, ohne zu zögern: "Uh, yeah, I sure hope it does." Verstehen muss man an dieser Stelle nur, dass sich hier eine Fußgängerzone in zwei Hälften teilt: in solche, die den Witz, ein Meme, verstehen, weil sie vor einigen Jahren die Video-App Vine gekannt haben - und in alle anderen.