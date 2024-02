Ende von "Vice" Deutschland:Bitte auf die Fresse, danke

Von Philipp Bovermann

Wahrscheinlich gehört in diese Geschichte über den Tod des Punk im deutschsprachigen Journalismus auch die selbstreflexive Schleife, dass sie innerhalb von zwei Stunden entstehen muss, während auf einem anderen Bildschirm eine Zeitungsseite darauf wartet, fertig hübsch gemacht zu werden. Punk? Ain't nobody got time for that. Daher zunächst mal die kalte Meldung: Vice Deutschland schließt.