Boris Becker und die US Open:Tennis-Expertise vom Sofa aus

Bei der Präsentation des neuen deutschen Rechteinhabers für die Übertragung der US Open in New York war Boris Becker noch dabei - in München. Jetzt hat das Turnier begonnen, und Becker wartet auf ein Einreisevisum.

Die Koffer sind gepackt, aber das Visum fehlt - und so kommentiert Boris Becker die erste Partie der US Open aus weiter Ferne. Ein holpriger Start für das Portal Sportdeutschland TV des DOSB, das sich gerade erst die Rechte für das Grand-Slam-Turnier gesichert hat.

Von Jürgen Schmieder, New York

Boris Becker war schon zu sehen bei der US-Open-Partie zwischen Dominic Thiem und Alexander Bublik auf dem Streamingportal Sportdeutschland TV; nur das mit dem Ton gestaltete sich ein bisschen schwierig: Erst war er gar nicht zu hören, später lediglich abgehackt. So schön es ist, Becker zu sehen, man möchte freilich seine fachkundigen und oftmals auch sehr humorvollen Analysen zum Tennis hören - auch deshalb sollen die Leute 25 Euro bezahlen, um im deutschsprachigen Raum das letzte Grand-Slam-Turnier dieses Jahres verfolgen zu können. Weil das mit dem Hören jedoch schwierig war, konzentrierte man sich erst einmal auf Boris-Gucken, und man erkannte: In New York ist er nicht, in einem Studio auch nicht. Das sieht doch sehr nach heimischer Couch vor weißer Wand aus; und der Ton war quasi die komplette Zeit über so, wie man das aus Covid-Zeiten von Video-Anrufen kennt.

"Die lieben amerikanischen Behörden sehen das eben ganz genau", sagte Becker, als man ihn dann doch hören könnte: "Ich habe natürlich ein anderes Visum als du aufgrund meiner Vorgeschichte." Du, das ist Kommentator Matthias Stach, der auf den leeren Platz neben sich verwies; oben, in der Reporterbox ganz oben im Arthur Ashe Stadium. Allerdings: Die Partie von Thiem fand auf dem Grandstand statt, und den kann man von diesem Ort aus nicht sehen. Stach kommentierte also vor einem Bildschirm, so wie Becker - der eine war ein paar Hundert Meter Luftlinie vom Geschehen entfernt, der andere Tausende Kilometer. So richtig nah dran war also keiner der beiden.

Das ist ein holpriger Beginn für den Internet-Sender, der zur New-Media-Sparte des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gehört. Der hatte sich kürzlich die US-Open-Rechte gesichert und dabei unter anderem Eurosport ausgestochen, wo das Turnier und das Duo Becker/Stach davor zu sehen gewesen sind.

Die großen Tennis-Zeiten, als zum Beispiel mehr als 14 Millionen Leute den Wimbledon-Erfolg von Becker im Jahr 1986 sahen, sind vorbei, bei Eurosport sahen im vergangenen Jahr insgesamt vier Millionen Zuschauer die 131 US-Open-Sendestunden. "Natürlich würden wir uns wünschen, dass Tennis einfach für die Fans zu sehen ist", sagt Dietloff von Arnim, Präsident des Deutschen Tennis Bundes: "Jetzt sind wir gespannt, wie es bei den US Open aussehen wird. Mit dem bekannten Doppel Becker/Stach bin ich aber sehr zuversichtlich, dass es ein Erfolg sein wird."

Das Wimbledon-Turnier 2022 kommentierte Becker für den Sender Sky Italia aus der Ferne.

Nur: Dafür braucht es Becker vor Ort - nicht nur wegen seiner unbestrittenen Expertise, sondern auch wegen des Zugangs. Als Turniersieger von 1989 erhält er vom US-Verband eine besondere "Champions"-Akkreditierung, über die er quasi überall hin darf auf der Anlage, also auch sehr nahe zu den Spielern, mit denen er freilich bestens bekannt ist. "Das heißt, ich darf in die President's Box und hätte gar ein Hotelzimmer bekommen für die nächsten 14 Tage", sagte Becker am Montag. Was er als Kommentator indes auch braucht: eine Journalisten-Akkreditierung. Da gab es Verwirrung. Die Bild-Zeitung hatte berichtet, dass kein Antrag auf Akkreditierung für Becker vermerkt sei; der sagte: "Leider wird viel Blödsinn über mich in deutschen Medien geschrieben. Das ist natürlich falsch."

Detailansicht öffnen Seine Expertise wurde auch von Novak Djokovic geschätzt - 2015 gewann der Serbe mit dem deutschen US-Open-Sieger von 1989 das Grand-Slam-Turnier im Stadtteil Queens. (Foto: Daniel Murphy/dpa)

Die Vorgeschichte, die Becker erwähnte, ist freilich die Haftstrafe, die er wegen falscher Angaben in einem Insolvenzverfahren in einem Gefängnis in London verbüßen musste. Er war im Dezember vergangenen Jahres entlassen worden, durfte aber zum Beispiel im Sommer nicht nach England einreisen. Das Wimbledon-Turnier kommentierte er deshalb für den Sender Sky Italia aus der Ferne. Das sollte nun bei den US Open in New York nicht passieren; die US-Behörden sind bei Visums-Anträgen von Menschen mit Bewährungsstrafen indes bekanntermaßen sehr streng und haben es oftmals nicht besonders eilig bei der Vergabe.

"Mein Mandant hat fristgerecht das notwendige Visum für die USA beantragt und hofft auf eine zeitnahe Erteilung", sagte Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser. Becker selbst sagt: "Jetzt sitze ich sozusagen auf gepackten Koffern und hoffe jeden Tag auf die positive Nachricht, dass ich meinen Pass abholen und über den großen Teich fliegen kann." Er will zu hören und zu sehen sein. In New York, ganz nah dran am Geschehen.