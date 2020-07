Ulrich Wilhelm, der Intendant des Bayerischen Rundfunks, wird für eine neue, dritte Amtszeit ab Februar 2021 nicht mehr zur Verfügung stehen. Das teilte der 59-Jährige an diesem Freitag in einer Erklärung mit.

Der Rundfunkrat des BR steht nun vor der nicht ganz leichten Aufgabe, eine geeignete Nachfolgerin oder einen geeigneten Nachfolger für Wilhelm an der Spitze der viertgrößten ARD-Anstalt zu finden und zu wählen.

Wilhelm schreibt, "nach reiflicher Überlegung und intensiver Abwägung der Argumente" habe er sich "zugegebenermaßen schweren Herzens" gegen eine weitere Kanditatur entschlossen. Die zehn Jahre "voller spannender Herausforderungen waren eine gute Zeit", die ihm viel Freude gemacht habe. Besonders hob Wilhelm den Umbau des BR zu einem trimedialen Medienhaus hervor, für das derzeit ein Neubau auf dem Sendergelände in Freimann entsteht. Das Ende seiner derzeitigen Amtszeit sei "der richtige Zeitpunkt, das Haus zu übergeben". Entscheidende Etappen des Umbauprozesses seien erfolgreich abgeschlossen, so Wilhelm. Er werde sich in den verbleibenden sieben Monaten "weiter mit ganzer Kraft und Leidenschaft" für den BR einsetzen.

Im Haus hatte die Ungewissheit für Gesprächsstoff gesorgt

Wilhelms Schritt kommt nicht völlig überraschend. Gerüchte darüber, dass der BR-Chef nicht noch einmal kandidieren könnte, hatte er selbst befeuert, indem er mit einer Festlegung lange zögerte. Vor wenigen Wochen noch hatte Wilhelm in einem Interview von seinen Zweifeln gesprochen. Er müsse genau abwägen und wolle sich "über den Sommer bis zur Sitzung des Rundfunkrats im Oktober" festlegen. Später hieß es, Wilhelm wolle sich bei der letzten Sitzung des Rundfunkrats erklären, die kommende Woche stattfindet.

Im Haus hatte die Ungewissheit für Gesprächsstoff gesorgt, wie zu hören war. Selbst enge Mitarbeiter hatten offenbar keine Ahnung, wie Wilhelm sich entscheiden würde. Leitende Mitarbeiter erfuhren das nun in einem Brief vorab. Am Freitagabend wollte Wilhelm eine Erklärung in der für 18.30 Uhr geplanten BR-Nachrichtensendung Rundschau abgeben.

Rundfunkratschef Lorenz Wolf wird nun wohl rasch das Verfahren zur Wahl einleiten. Im Juni hatte er auf Nachfrage zu einem möglichen Zeitplan erklärt, dass durch Corona zusätzlich eine Sondersituation entstanden sei: Man müsse den richtigen Zeitpunkt finden, "damit ein ordnungsgemäßes Verfahren garantiert werden kann". Damals konnte man das auch so lesen, dass er, wenn Wilhelm weiter zögern würde, eben zur Tat schreite.

Lorenz Wolf wird nun nach der Geschäftsordnung die Mitglieder des Gremiums schriftlich auffordern, innerhalb von mindestens sechs Wochen Vorschläge für die Wahl einzureichen. Eine öffentliche Ausschreibung ist im BR nicht vorgesehen. Nach Ablauf der Vorschlagsfrist wird in Abstimmung mit dem Ältestenrat des BR ein Wahltermin festgelegt.