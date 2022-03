Von Nicolas Freund

Eine der bekanntesten Kriegsfotografien des 20. Jahrhunderts zeigt einen Mann im Moment des Todes. Der damals gerade 22 Jahre alte Robert Capa schoss das Bild am 5. September 1936 während des Spanischen Bürgerkriegs in der Nähe des Dorfes Cerro Muriano. Ein Milizsoldat wird von einer Kugel getroffen, er fällt rückwärts zu Boden, aus der rechten Hand entgleitet ihm das Gewehr. Das Motiv ging um die Welt, es wurde zum Symbol, nicht nur für den Spanischen Bürgerkrieg, sondern für den Krieg an sich. Die bildgewordene Erinnerung: Im Krieg sterben Menschen, und so sieht das aus.