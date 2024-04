Wahnsinn und Lächerlichkeit, der Kommunismus und die CIA: Die Serie "The Sympathizer" mit Robert Downey Jr. über einen vietnamesischen Agenten in den USA.

Von Fritz Göttler

Ein junger Häftling, namenlos, man nennt ihn Captain, soll sich in einem Umerziehungslager der Nordvietnamesen in der zweiten Hälfte der Siebziger rechtfertigen, aber mit dem ersten Geständnis war der Lagerkommandant nicht zufrieden. Also rät er: "Fang beim Kino an, und lass diesmal kein Detail aus..."