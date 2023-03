Von Oliver Meiler

Südtirol ist eine kleine Welt für sich, reich und schön, eine halbe Million Einwohner. Ein bisschen entrückt in den Bergen, in sich gekehrt und still beneidet vom Rest Italiens, weil da oben ja alles so viel besser funktionieren soll als weiter südlich. Manchmal aber kommen von da oben auch Nachrichten, die das provinzielle Korsett sprengen und nicht so gut ins hübsche Bild passen. Wie jetzt wieder. Über den Tälern Südtirols liegt die Sorge, die Pressefreiheit sei in Gefahr und mit ihr natürlich die Demokratie insgesamt.