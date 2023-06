Von Willi Winkler

Im Gespräch mit der Süddeutschen hat der immer noch relativ neue Stern-Chefredakteur Georg Peter Schmitz in der vergangenen Woche angekündigt, sich an die "Mitte der Gesellschaft" zu richten und gleichzeitig versprochen, sich für die Stern-Leser, die es angeblich "ein bisschen provokanter und unterhaltsamer" mögen, an amerikanischen Magazinen wie Vanity Fair und dem New Yorker zu orientieren.