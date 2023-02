Von Anna Ernst

Die Summe, die wie ein Kanonenschlag widerhallt, lautet 100 Millionen Euro. Diese Summe will der Axel-Springer-Konzern in den kommenden drei Jahren im deutschen Mediengeschäft einsparen. Seit Monaten hat Vorstand Mathias Döpfner Einschnitte angekündigt, und seine Belegschaft mit Andeutungen bereits in die Weihnachtsferien geschickt. Am Dienstag hat er den konkreten Einschnitt nun offiziell verkündet - samt Stellenabbau, dessen genaue Größenordnung er ungenannt lässt.