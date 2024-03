Von Nele Pollatschek

Es ist 2024 und in Deutschland läuft eine Serie, deren letzte Folge in der Mediathek ungefähr so zusammengefasst wird: "Der Tag der Entscheidung: Miki sieht in dem Vergewaltigungsprozess immer mehr seine Felle davonschwimmen. Sein hämisch-verlogenes 'Opfer' Augustine und ihre Anwältin nutzen alle Tricks, um Miki als schlechten Vater und Sexbesessenen aussehen zu lassen. Als Mikis devotes Lovergirl komplett verstrahlt nach einer dreitägigen Clubtour in den Zeugenstand tritt, nimmt das Verfahren eine unerwartete Wende." Muss man sich erst mal trauen.