Ihren Studiochefs sind die Hauptdarsteller von heute nie begegnet. Früher war das anders: Cynthia Nixon (v.l.), Sarah Jessica Parker und Kristin Davis in "And Just Like That...".

Mit Stil älter werden, mit Witz den Ernst der Lage begreifen - es gibt wieder viel zu besprechen in "And Just Like That", der Fortsetzung von "Sex and the City". Nun läuft sie auf Vox.