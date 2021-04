Von Thorsten Denkler

Elmo hat da mal 'ne Frage: "Warum ist die Hautfarbe von Wes braun?" Wes antwortet ganz aufgeregt, dass ihm das seine Eltern schon erklärt haben. "Das liegt am Melanin!" Was das denn sei, will das rote Monster aus der Sesamstraße dann noch wissen. Jetzt antwortet Elijah, der Vater von Wes. Melanin sei etwas, "das in unseren Körpern ist und uns die Hautfarbe gibt, die wir haben." Und "je mehr Melanin du hast, desto dunkler sieht deine Haut aus."