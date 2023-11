Von Claudia Tieschky

Um 58 Cent auf dann 18,94 Euro soll der Rundfunkbeitrag Anfang 2025 steigen. Das ist, wie jetzt laut dpa bekannt wird, die Empfehlung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs im Rundfunk, kurz KEF, die sie am Freitag in einem Entwurf an die öffentlich-rechtlichen Sender und an die Länder geschickt hat. Damit würden ARD, ZDF und Deutschlandradio um knapp sieben Euro im Jahr teurer. Verglichen mit den Preissteigerungen zum Beispiel von Streamingdiensten ist das keine allzu große Summe, aber die Stimmung ist auch in der Politik denkbar schlecht für noch mehr Geld im öffentlich-rechtlichen System, das insgesamt bereits 10 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung hat. Deshalb wird es zu einer Beitragserhöhung wohl nicht kommen, oder wenn doch, nur durch das Bundesverfassungsgericht. Damit ist das diesjährige Beitragsverfahren ganz offensichtlich kein normales.