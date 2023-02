Von Saskia Aleythe

Ein letztes Interview noch, dann ist Schluss. Judka Strittmatter hat es schon geführt, wie so viele für Geo Saison, doch das Heft wird es bald nicht mehr geben. Jetzt noch abtippen und bearbeiten, ein letztes Honorar abrechnen, "das wird dann mein Abgang sein", sagt sie. Ihre Ausbildung zur Redakteurin absolvierte sie in Hamburg an der Henri-Nannen-Schule - "das waren großartige Jahre". Mit Gruner + Jahr verbindet Strittmatter auch als freie Journalistin viel. "Ich fühle mich dem Verlag und den Menschen verbunden", sagt sie, "ich weiß, dass da gute Leute arbeiten." Umso mehr schmerzt der Kahlschlag, den Bertelsmann und RTL gerade vollziehen.