"Es kann nicht sein, dass uns einfach in die Aktenschränke gegriffen wird"

Ihr Dienstwagen verfüge über keinerlei "Schnickschnack", so Ulrike Demmer am Montag vor Journalisten.

Die RBB-Intendantin kritisiert die Neufassung des Rundfunkstaatsvertrags - und rechtfertigt das Vorgehen des Senders in seiner Skandalaufklärung.

Von Jan Heidtmann

Die neue Intendantin des RBB hat die geplante Neufassung des Rundfunkstaatsvertrags massiv kritisiert. Diese sei "ein Eingriff in die dem RBB von der Verfassung garantierte Autonomie", sagte Ulrike Demmer am Mittwoch vor Journalisten. Die Bundesländer Berlin und Brandenburg, deren Regierungen den Staatsvertrag ausarbeiten, würden mit dieser Novelle in die "Unabhängigkeit des Senders eingreifen".