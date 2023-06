Von Claudia Tieschky

Der RBB hat eine neue Intendantin: Ulrike Demmer, die früher stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung war, wurde vom Rundfunkrat in das Amt gewählt. Zuvor hatte sich mit Heide Baumann die einzige verbliebene Gegenkandidatin zurückgezogen. Baumann hatte im ersten und zweiten Wahlgang nur eine Stimme erhalten. Jedoch stimmte eine so große Zahl der Rundfunkratsmitglieder weder für Demmer noch für Baumann, dass Demmer auch in zwei Wahlgängen zunächst nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit erhielt.

Detailansicht öffnen Heide Baumann war zuletzt Mitglied der Geschäftsführung von Vodafone Deutschland. (Foto: Vodafone)

Demmer folgt auf Katrin Vernau, die den Posten interimsweise im vergangenen September übernommen hatte. Vor Vernau war Patricia Schlesinger dem Rundfunk Berlin Brandenburg als Intendantin vorgestanden. Schlesinger hatte die Rundfunkanstalt in eine schwere Krise gestürzt. Grund dafür waren Vorwürfe wegen Korruption, die im vergangenen Sommer öffentlich wurden. Dazu geriet sie wegen des kostspieligen Umbaus der Chefetage des Rundfunks in die Kritik, die bis zu 1,4 Millionen Euro gekostet haben soll. Auch soll ihr ein Luxus-Dienstwagen genehmigt worden sein, den sie auch privat habe nutzen dürfen. Inzwischen ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Berlin wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsnahme. Im August 2022 wurde Schlesinger fristlos entlassen.

Die Wahl verlief chaotisch - nicht nur am eigentlichen Wahltag

Seither ist der RBB nie wirklich zur Ruhe gekommen. Auch die Intendantenwahl verlief chaotisch: Bevor die Wahl beginnen konnte, stritt sich das Gremium zunächst knapp zwei Stunden lang in einer nicht öffentlicher Sitzung über das Verfahren. Nach Baumanns Rückgang wurde offenbar auch noch einmal sehr grundsätzlich debattiert. Zuvor hatten Vertreter der Beschäftigten des RBB Protest gegen das Wahlverfahren eingelegt. Vor dem Sendestudio in Potsdam und im Sitzungsraum, in dem der Rundfunkrat zusammenkam, demonstrierten am Freitag Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Zetteln, auf denen stand "Wahl absagen" und "Neuausschreibung jetzt".

Von insgesamt vier Bewerbern für den Intendantenposten waren zwei bereites kurz vor der Wahl abgesprungen - interessanterweise genau die aus der ARD. Juliane Leopold, die Chefredakteurin Digitales bei ARD aktuell, zog zurück, weil sie ihr Spezialgebiet, die digitale Transformation, nicht als Hauptthema beim RBB wahrnahm. Jan Weyrauch, der Programmdirektor von Radio Bremen, erklärte am Tag vor der Wahl, dass er doch nicht zur Verfügung stehe, diesmal ging es ums Geld. Weyrauchs Gehaltsvorstellungen passen nicht zu dem, was der Verwaltungsrat bieten will.

Im Hintergrund steht der Streit um eine Deckelung von Intendantengehältern in Anlehnung an Ministergehälter, die gerade in mehreren Bundesländern für die dort ansässigen Sender geführt wird. Der RBB hat gerade einen Skandal um verdeckte Boni der Geschäftsführung durchgestanden und die Sendergremien wirkten entschlossen, bei der Gehaltsdeckelung Vorreiter zu sein. Allerdings gibt es derzeit keine staatsvertragliche Grundlage dafür, auch wenn die Länder Berlin und Brandenburg eine entsprechende Regelung schnell schaffen wollen. Den Gremienchefs, die gegenüber den Kandidaten auf Gehaltsgrenzen festlegen wollten, wurde deshalb eigenmächtiges Handeln oder - schlimmer noch - politische Willfährigkeit vorgeworfen.