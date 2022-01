Patricia Schlesinger vom nicht sehr großen RBB wird ARD-Vorsitzende - in einer Zeit, in der sich Intendanten die Hacken ablaufen, um nahbarer zu werden. Ein Antrittsbesuch.

Von Aurelie von Blazekovic und Claudia Tieschky

Kennen Sie das? Kaum sind die Feiertage vorbei, steht schon der anstrengende ARD-Vorsitz an. Wenn Sie jetzt fragen, was für ein Sitz?, dann sind Sie nicht allein. Den meisten Menschen liegt der Begriff eher fern. Kann sein, dass sich das ändert. Die ARD tut seit einer Weile viel dafür, in allem weniger fern zu werden, dem Beitragszahler, auch sich selber. Einfach ist das nicht, denn die ARD ist kompliziert, sie ist teuer, sie hat neun Landessender, sie verbraucht von 2021 bis 2024 voraussichtlich rund 28 Milliarden Euro, sie hat die Sendung mit der Maus und Jörg Pilawa. Das Ringen um die Rundfunkabgabe war zuletzt ein Fiasko, das vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden musste.