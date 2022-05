Mitten in Berlin sendet "Radio Golos Berlina" russischsprachiges Radio. Mit dem Krieg kamen die Programmänderungen. Ein Besuch in der Redaktion.

Von Clara Lipkowski, Berlin

Das Ultimatum kam freundlich, aber deutlich. Sie sollten bitte neue Räume finden und bis Anfang Mai das Studio räumen. Bis dahin: Nur noch Musik. Maria Kritchevski und ihr Team von "Radio Golos Berlina" (Stimme Berlins) waren alarmiert. Keine Nachrichten mehr, sie würden nichts über Politik senden und schon gar nicht über den Krieg in der Ukraine. Das hatte ein Mitarbeiter des Russischen Hauses unmissverständlich klar gemacht. Russische Einflussnahme auf freie Medien fand nun auch ganz offen in Deutschland statt, mitten in Berlin, Friedrichstraße, beste Lage. Ab da stand fest: "Radio Golos Berlina" musste nicht nur aus dem Russischen Haus, sie wollten auch.