Von Lilian Köhler

In seinem juristischen Kampf gegen britische Boulevardmedien ist Prinz Harry am Montag zu einer Anhörung vor dem High Court in London erschienen. Dort geht es um seine Klage gegen den Verlag Associated Newspaper Limited (ANL). Der 38-Jährige wirft dem Verlag, zu dem unter anderem die Boulevardzeitungen Daily Mail und Mail on Sunday gehören, vor, in zahlreichen Fällen durch unlautere Methoden wie das Abhören von Telefongesprächen illegal an vertrauliche Informationen gekommen zu sein. Laut Guardian ist es die erste Anhörung in dem Fall.