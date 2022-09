Von Laura Hertreiter

Die Jusos in Berlin haben ihn, den konkreten Plan für die Zukunft von ARD und ZDF. Die Sender sollen Pornos in ihren Mediatheken zeigen, fordern die Jungsozialisten in Berlin-Mitte. Sex Education, Bildungsauftrag. Und dann ist da noch Bundesfinanzminister Christian Lindner mit seinem mindestens so aufregenden Vorschlag, endlich bei den Intendantengehältern zu sparen. Während die ARD selbst ihre hauseigene Krise mit Arbeitsgruppen und Strategiepapieren lösen will, planen also andere die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen. Ist sie damit gerettet?